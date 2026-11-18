Siirt Üniversitesinde (SİÜ) görevli iki akademisyen öğretmen adayı gençleri düzenledikleri ücretsiz kursla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) hazırlıyor.

SİÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Deniz Elçin ve Doç. Dr. Cüneyt Demir, İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim gören ve YDS'ye hazırlanan gençlere ücretsiz destek sağlamak için 2 yıldır kurs düzenliyor.

Üniversitede her yıl yaklaşık 80 öğrenciye kurs imkanı sağlayan akademisyenler haftada 4 saat verdikleri eğitimle öğretmen adaylarına yabancı dil bilgilerini geliştirmelerinde ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında destek sağlıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Elçin, AA muhabirine, YDS'ye hazırlanan öğrenciler için düzenledikleri kurslarda gönüllü olarak eğitim verdiklerini söyledi.

Elçin, "Yaklaşık 2 yıldır öğrencilerimizi bu sınava hazırlıyoruz. Öğrencilerimize eksik oldukları konularda ve çözmekte zorlandıkları sorularda yardımcı oluyoruz. Gücümüz yettiğince bu kursu gelecek yıllarda da sürdürmeyi düşünüyoruz. Kursa katılım fazla. Bu, alt sınıflardaki öğrencilerin de motivasyonunu artırıyor. YDS'ye hazırlanan öğrencilerin mezuniyetin ardından atanmaları için ortalama 90'ın üzerinde puan almaları gerekiyor. Buradaki gençler geleceğin İngilizce öğretmenleridir. Onlara katkımızın olması bize mutluluk verecektir." diye konuştu.

"Bu dersler sayesinde hedeflerimize ulaşmayı umuyoruz"

Kursa katılan öğrencilerden Sıla Körpe, kursta aldığı eğitimle eksik bilgilerini tamamlama fırsatı bulduğunu söyledi.

Körpe, "Üniversitemizin bu imkanı sunması, hayallerimize bir adım daha yaklaşmamız ve kariyer yolculuğumuzda sınavı başarıyla geçebilmemiz açısından oldukça büyük bir olanak sağlıyor. Profesyonel destek almamızı sağlayan bu kursta emeği bulunanlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yaşam İnal ise YDS'nin hem öğretmenlik hem de akademik kariyer hedefleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu kursun sınava hazırlık sürecinde kendilerine önemli bir imkan sunduğunu ifade etti.

İnal, şunları söyledi:

"Haftada 4 saat kursa katılıyoruz. Siirt'te bu kapsamda kurslar ya da materyaller bulmakta zorlanıyoruz. Hocalarımızdan aldığımız bu dersler sayesinde hedeflerimize ulaşmayı umuyoruz."

Akın Alp Yalçın, kursta aldıkları eğitimin faydasını gördüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gerçekten çok memnunuz. Hocalarımıza ve bu kursu alabilmemize katkı sağlayan bütün idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Eksik olduğumuz noktaları çok güzel kapatıyoruz. Bu da sınav motivasyonumuzu artırıyor. Sınavda başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Bu süreç bizi olumlu etkiliyor."

Necat Dayan da hem Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na hem de YDS'ye hazırlandıkları bu süreçte düzenlenen bu kursun kendileri için oldukça önemli olduğunu belirterek, katkısı bulunan herkese teşekkür etti.