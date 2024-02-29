Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, sağlık kurumlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, sağlık kurumlarında incelemelerde bulundu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, sağlık kurumlarında incelemelerde bulundu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası ve Şehit Ebe Birgül Aile Sağlık Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu. Kızılkaya, sağlık yatırımlarının zamanında tamamlanması için talimat verdi.

29.02.2024 11:30
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, sağlık kurumlarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, kente yapımı devam eden Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası ve Şehit Ebe Birgül Aile Sağlık Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kızılkaya, sağlık yatırımlarının zamanında tamamlanması için ilgililere talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, 70 bin metrekare alanda yatay mimariye uygun zemin+4 kattan oluşan hastanenin 514 yatak kapasiteli inşa edildiğini belirtti.

Binada 386 deprem izolatörünün yer aldığını dile getiren Kızılkaya, fiziki gerçekleştirme yüzde 43 seviyesinde olan ve 16 bin 782 metrekaresi yeşil, 89 bin 749 metrekaresi kapalı alana sahip hastanede 15 ameliyathane, 115 poliklinik odası ve yoğun bakım servislerinin yer alacağını bildirdi.

???????Kızılkaya, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA

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