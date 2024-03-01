Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt-Kurtalan ve Siirt-Pervari kara yolundaki çalışmaları denetledi

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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt- Kurtalan ve Siirt- Pervari kara yolundaki çalışmaları denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve devam eden yatırımları inceledi.

Yetkililerden brifing alan Kızılkaya, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt-Kurtalan güzergahında 24,4 kilometrelik bölünmüş yolun 18,4 kilometrelik kısmının tamamlandığını, geriye kalan kısımlarda çalışmaların devam ettiğini ve yolun trafiğe açılması için çaba harcandığını belirtti.

Halkın daha iyi ulaşım hizmeti alabilmesi için yolların belirlenen sürede tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren Kızılkaya, Siirt-Pervari güzergahtaki OSB yolunda 2 viyadüğün yapımı için de çalışmaların hızla ilerlediğini aktardı.