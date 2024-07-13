Siirt Valisi Kızılkaya'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, 15 Temmuz gecesinin şanlı tarihin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazındığını belirtti.

Milletin ve güvenlik güçlerinin onurlu duruşu ve dünyada eşi benzeri görülmemiş cesareti ile hain darbe girişiminin püskürtüldüğünü ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla aziz milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokakları, meydanları doldurmuş tankın, topun, uçağın, tüfeğin karşısında sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan kahraman Siirt halkı da 15 Temmuz gecesinde yeni bir destan yazarak gözü dönmüş dış mihrakların maşası hain darbecilere geçit vermemiştir. O gece canilerin silahlarına ellerini, tanklarına karşı bedenlerini ortaya koyarak, canlarını hiçe sayan Siirtliler, valisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, basını ve toplumun tüm katmanları ile hain darbecilere karşı onurlu bir duruş sergileyerek, en güzel cevabı vermiştir. Bu duygularla, bin yıllık şüheda topraklarını, 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla sulayan, devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de şükran ve minnetle yad ediyorum."