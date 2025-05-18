Siirt Valisi Kızılkaya'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika
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Siirt Valisi Kızılkaya'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.05.2025 12:58
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve milletin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesinin ateşlendiği tarihin 106'ncı yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın haklı gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

19 Mayıs'ın Türk milletine vurulmak istenen esaret zincirinin kırılması amacıyla milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgal güçlerine karşı şahlanışı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımı olduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"106 yıldır ilk günkü aşk ve heyecanla yanan bu meşale hafızamıza kazınmış, şanlı tarihimize yazılmıştır. Geleceğimizin umudu sevgili gençler, güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini yaşatacak olan en büyük güvencemiz sizlersiniz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bu kutlu topraklara ve tarihimize duyduğumuz derin sevgi ve bağlılık, birlikte oluşturacağımız mutlu ve müreffeh geleceğe olan güvenimiz, milletçe bizi birbirimize daha çok kenetleyecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kutlu günü 'Bütün ümidim gençliktedir.' diyerek sizlere, Türk gençliğine adadı. Uğrunda can veren binlerce vatan evladının eşsiz mücadelesiyle kazanılan ve sizlere emanet edilen bu mukaddes vatanı, istiklal ve istikbal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs ruhuyla geleceğe taşıyacağınıza olan inancım tamdır. Sizleri seviyor, sizlere güveniyor ve sizlerle gurur duyuyoruz. Bu duygularla başta Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, bütün Siirtli hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sevgiyle kucaklıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt Valisi Kızılkaya'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Valisi Kızılkaya'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika
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