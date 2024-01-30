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Siirt ve Şırnak'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 35 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
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Siirt ve Şırnak'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 35 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde 10, Eruh'ta 6 ve Şirvan'da 4 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Siirt İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şırnak'ta ise merkeze bağlı 1, Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 13 köy ve mezra yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama ve küreme çalışması yaparken, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri de diğer yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Siirt ve Şırnak\'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 35 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
30.01.2024 - 13:15,
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Siirt ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kar nedeniyle Siirt'in Pervari ilçesinde 10, Eruh'ta 6 ve Şirvan'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının açılması, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de ana arterlerin açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta kar dolayısıyla merkeze bağlı 1, ilçelerden Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 13 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde 2 gündür aralıklarla yağan karın ardından buzlanmaya karşı tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri de kent merkezi dışında kalan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
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