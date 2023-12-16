Siirtli genç güreşçiler Evin Demirhan\'ın adını taşıyan spor tesisiyle çalışıyor

BOSNA Hersek'teki 2010 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci olup Türkiye'nin ilk 'Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu' ünvanını alan ve 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ın adı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan spor tesisine verildi. Demirhan'ı örnek alan kız öğrenciler, antrenör Şenay Kaya ile milli sporcu olabilmek için çalışıyor.

Güreşte ülkenin gelecek vadeden isimlerinden olma yolunda çalışan Siirtli güreşçiler, milli forma için minderde ter döküyor. Yaşları 11 ile 15 arasında değişen sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan, Bosna Hersek'teki 2010 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye'nin ilk 'Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu' ünvanını alan ve Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen '2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 50 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ın isminin verildiği tesiste, milli takıma seçilmek için çalışıyor. Sporcular, antrenör Şenay Kaya eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

'EVİN, ÇOCUKLAR İÇİN İLHAM KAYNAĞI'

Evin Demirhan'ın, çocukların idolü olduğunu söyleyen antrenör Şenay Kaya, "Evin Demirhan'ın isminin verildiği spor salonunda güreş antrenmanları yapmak bizim için gurur verici ve çocuklar için ilham kaynağı. 2006 yılında kurulan kadın güreş takımımızda, şu ana kadar 100 lisanslı ve 20 milli sporcu yetişti. Milli sporcularımızın çoğu üniversite okuyup antrenör ve öğretmen olarak görev yapıyorlar. Şu an yeni bir salonumuz oldu. Evin Demirhan Spor Tesisleri olarak açıldı. Çocuklarımızın idolü olan Evin Demirhan'ın isminin verildiği spor salonunda güreş antrenmanları yapmak bizim için gurur verici ve çocuklar için ilham kaynağı. Şu an 11-15 yaş arası altyapımız var. 11-15 yaş için önümüzdeki 2024 yılının Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Çok iyi hazırlandık, inşallah güzel madalyalarla Siirt'e döneceğiz. Onlar da Evin ablaları gibi Avrupa'da, Dünya'da ve olimpiyatlarda temsil edecek. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa'da, Dünya'da ve olimpiyatlarda Siirt'i ve Türkiye'yi temsil etmek" diye konuştu.

Güreşe yeni başlayan, hedefinin Avrupa ve Türkiye Şampiyonluğu olduğunu söyleyen Mercan Nas (11) ise, "Güreşi çok seviyorum. Daha yeni başladım güreşe, Evin Demirhan ablanın yolundan gitmek istiyorum. Onun isminin verildiği salonda çalışıyorum. İnşallah ben de Türkiye'de ve Avrupa'da birinci olmak istiyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kadın güreş takımındaki Damla Beyan (11) ise "Şu an Evin ablanın isminin verildiği salondayım, antrenman yapıyorum. Evin ablanın peşinden gitmek istiyorum. Dünya'da ve Avrupa'da birinci olmak istiyorum" dedi.