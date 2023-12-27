Siirtli kadın kanserli tümörden başarılı operasyonla kurtuldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Hafize İbaer, üç organın birleştiği noktada tespit edilen kanserli tümörden Diyarbakır'da gerçekleştirilen 45 dakikalık operasyonla kurtuldu.

Ev hanımı İbaer, mide ağrısı, şişkinlik, gaz ve kusma şikayetiyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tetkiklerde İbaer'in pankreas ve safra kanallarının onikiparmak bağırsağına açıldığı yerde yaklaşık 3 santimetrelik tümör belirlendi.

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Salim İlksen Başçeken ve Op. Dr. Abit Yaman tarafından hastaya laparoskopik (büyük kesiler açmaksızın karın boşluğu ve pelvis içerisine ulaşılmasını sağlayan bir cerrahi tekniği) yöntemle cerrahi müdahalede bulunuldu.

Hasta, üç organın birleştiği noktada tespit edilen kanserli tümörden 45 dakika süren operasyonla kurtuldu.

"Sağlığıma kavuştum"

Hafize İbaer, AA muhabirine, Batman'da gittiği hastaneden Diyarbakır'a sevk edildiğini belirterek, hastanede yapılan tetkikler sonucu şikayetlerine neden olan tümörün çok riskli bir yerde olduğunu öğrendiğini söyledi.

Yapılan ameliyatla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden İbaer, "Mide şikayetiyle geldim. Tümör çok riskli bir yerdeymiş. Doktorlar ameliyat olmam gerektiğini belirtti. Ameliyatım 45 dakika sürdü. Şu anda iyiyim, sağlığıma kavuştum, taburcu edileceğim." dedi.

"İleri evrelerinde ölüme neden olabilir"

Cerrahi müdahaleyi gerçekleştiren doktorlardan Op. Dr. Abit Yaman, hastada tespit ettikleri tümörün genelde mide tarafında görüldüğünü, pankreas ve safra kanallarının onikiparmak bağırsağına açıldığı noktada görülmesinin ise nadir bir durum olduğunu söyledi.

Yaman, kitlenin büyümesi durumunda daha ciddi tıkanıklara, midede şişmeye, safra kusmalarına, pankreas ve etrafındaki kan damarlarının basısına neden olabileceğine işaret ederek, "Daha ileri evrelerinde ölüme neden olabilir." ifadesini kullandı.

Yaptıkları endoskopide kitleyi tespit ettiklerini anlatan Yaman, hasta için kapalı operasyon kararı aldıklarını belirtti.

Yaman, bunun açık cerrahi yönteme göre ciddi avantajları olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Büyük bir kesi olmuyor. Karın duvarını en fazla 1 santimetrelik kesi ile açarak özel aletlerle ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Hastanın ameliyat sonrası daha kısa sürede ayağa kalkması, daha az ağrı hissetmesi bu yöntemin avantajları. Sonrasında kesi fıtığı olmadan hasta hızlıca taburcu edilebiliyor. Ameliyat da kısa sürüyor."

"Kanser hastalarımızı ücretsiz tedavi ediyoruz"

Op. Dr. Salim İlksen Başçeken de hastada üç organın birleştiği noktada tespit ettikleri tümörü daha büyük bir ameliyata gerek kalmadan çıkarttıklarını belirtti.

Başçeken, şunları söyledi:

"Hastanın genel durumu iyi, şifayla taburcu edeceğiz. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde her türlü kanser hastasına en üst düzey laparoskopik ameliyatlar yapılabilmekte. Tüm kanser hastalarımızı ücretsiz bir şekilde tedavi ediyoruz."