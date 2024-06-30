Güncel

Siirtli öğrenci LGS sınavında 500 tam puan aldı

SİİRT - Siirt Sancaklar Ortaokulu öğrencisi Muksit Kaya, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 puan alan 352 öğrenci arasına girerek Türkiye birincileri arasında adını yazdırmayı başardı.

Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla Türkiye birincileri de belli oldu. 352 Türkiye birincisi arasında adını yazdıran Muksit Kaya, günlük 250 soru çözerek Türkiye birinciliği elde etti.

Tam puan aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Kaya, "LGS'den 500 tam puan aldım. Benim çalışma şeklim, günde en az 200-250 soru arasındaydı. Anlamadığım soruları olursa gelip hocalarıma soruyordum. Yazın çalışma şeklim de şöyleydi. Bol bol paragraf sorusu çözüp kitap okuyordum. Türkçe, matematik ve fen derslerine bakıyordum. Ara derslere bakmıyordum. Ara derslere okul başlayınca bakmaya başladım" dedi.

2025 LGS sınavına girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaya, "LGS sınavına girecek öğrenciler kitap okusunlar. Yazın kitap okudum. Bundan sonraki LGS sınavına girecek öğrenciler de şimdiden kitap okumaya başlasınlar. Çünkü kitap okuma bütün derslere etki ediyor. Yani kitap okumazsan matematiğin fen bilgisi ve inkılabı da yapamıyorsun. LGS 2025 sınavına girecek öğrenciler içinde çalıştılarsa çok stres yapmalarına gerek yok. Herkes çalıştığının karşılığını alıyor. Normal bir deneme sınavıymış gibi girin ve bildiğinizi yapın. Umarım ki istediğiniz yerleri kazanırsınız. Ben öyle yaptım" diye konuştu.

Mühendis olmak istediğini belirten Kaya, "Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliğini istiyorum. İlk 350 ye girenleri alıyormuş. Şimdiki gideceğim lise ise ya Konya Meram Fen Lisesi olacak ya da Ankara Fen Lisesi" dedi.