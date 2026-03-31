Sıkışan Yüzük İtfaiye ile Çıkarıldı

Adıyaman'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Zeynal Abidin Gülverdi, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Sağlık ekipleri de yüzüğü çıkaramayınca Gülverdi, itfaiyeye yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, Gülverdi'nin parmağına sıkışan yüzüğü ip sarma tekniğiyle çıkardı.
Gülverdi, itfaiyecilere teşekkür etti.
