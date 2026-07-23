Hindistan'ın Sikkim eyaletinde hidroelektrik projesinin yürütüldüğü bir tünelin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye çıktığı bildirildi.
Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Sikkim eyaletinde bir bölgede yapım aşamasında çöken tünelde can kaybı arttı.
Yerel yetkililer, arama çalışmaları sonucu 12 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, ölü sayısının 22'ye yükseldiğini bildirdi.
Enkaz altındaki 3 kişi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden yetkililer, çöktüğü sırada tünelde 25 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini belirtti.
Hidroelektrik projesinin yürütüldüğü tüneldeki çökmenin, metan ve diğer gazların yol açtığı patlama sonrası gerçekleştiğinden şüpheleniliyor.
Son Dakika › Güncel › Sikkim'deki Tünel Çökmesi: 22 Ölü - Son Dakika
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