Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Tutuklama

Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Ş.U'nun kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 6 tabanca ve 76 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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