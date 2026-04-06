Silah Kaçakçılığına Operasyon: 404 Gözaltı
Silah Kaçakçılığına Operasyon: 404 Gözaltı

06.04.2026 15:28
25 ilde düzenlenen operasyonlarda 404 şüpheli yakalandı, 396 ruhsatsız silah ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 25 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 404 şüphelinin yakalandığını, 396 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"25 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 404 şüpheli yakalandı, 396 adet ruhsatsız silah ele geçirildi."

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 25 ilde düzenlenen operasyonlarda; 204 adet ruhsatsız av tüfeği, 163 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ruhsatsız silah ticaretine karşı, ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daire başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Operasyon, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

