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SİLAH KAZASINDA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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SİLAH KAZASINDA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Bitlis'te görev yaptığı birlikte silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in (29) cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi.

16.12.2023 - 11:18,
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Bitlis'te görev yaptığı birlikte silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in (29) cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Bekar olduğu belirtilen şehit Yetişen için Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayakta durmakta zorlanan şehidin yakınlarını, protokol üyeleri teselli etti. Namazın ardından şehidin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SİLAH KAZASINDA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Kaynak: DHA
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Jandarma, Bitlis, Adana, Son Dakika

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SON DAKİKA: SİLAH KAZASINDA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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