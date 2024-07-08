Silah Ruhsatı İşlemlerinde Usulsüzlük Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Silah Ruhsatı İşlemlerinde Usulsüzlük Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

İstanbul merkezli iki ilde silah ruhsatı işlemlerinde usulsüzlüğe yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, silah ruhsatı almak isteyen kişilere sahte belgeler verildiği ve kolaylık sağlandığı tespit edilmişti. İstanbul ve Bartın'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.07.2024 18:39
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İstanbul merkezli iki ilde silah ruhsatı işlemlerinde usulsüzlüğe yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul ve Bartın'da gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilk defa silah ruhsatı almak için sağlık raporuna başvuran kişilerin, bir kamu hastanesinin güvenlik görevlilerinin aracılığıyla kendilerine ait olmayan eski tarihli silah ruhsatı fotokopisinden yararlandırıldığı, yenileme ruhsatı almak üzere sağlık raporlarından olumlu sonuç almaları için kolaylık sağlandığının belirlenmesi üzerine başlatılan çalışmada İstanbul ve Bartın'da 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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