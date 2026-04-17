Silahlı Fotoğraf Paylaşan Öğrenci Gözaltına Alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde silahlı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan öğrenci gözaltına alındı.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki lisede öğrenim gören 14 yaşındaki E.K'nin sosyal medyadaki öğrenci grubunda elinde silah olan fotoğrafını "Biz de birileriyiz" notuyla paylaştığını tespit etti.

E.K, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.