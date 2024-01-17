Silahlı saldırganın kovaladığı kişi iş yerine sığındı

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, -KAĞITHANE'DE silahlı saldırganın kovaladığı bir kişi o sırada açık olan iş yerine sığındı. Tehditler savuran saldırganı araya girenler uzaklaştırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultan Selim Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde 1 ay önce meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, yolda kavga eden iki kişiden biri, belindeki silahı çıkardı. Silahlı saldırgandan kaçmak isteyen kişi o sırada açık olan bir tatlıcıya sığındı. Tehditler savurarak iş yerine giren saldırganı araya girenler uzaklaştırdı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polisin saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.
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