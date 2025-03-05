Şile Belediye Başkanı Kabadayı: Ekonomik Kriz ve Geçim Sıkıntısı Türkiye'nin Temel Sorunları

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(İSTANBUL) - Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Türkiye'nin temel sorunlarının ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı olduğunu vurgulayarak, "Ülkenin hayati sorunlarını görmezden gelenler, samimiyetten uzak bir şekilde, siyasi ömürlerini uzatmak için bebek katili terörist elebaşının eline bir kağıt tutuşturup ekranlara çıkarıyor. İktidar, 'Biz yaptık, oldu' anlayışıyla milletin her kesimini aşağılayan bir sürece hepimizi sürüklüyor" dedi.

Başkan Kabadayı, mart ayı belediye meclis toplantısında Türkiye ve ilçe gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabadayı, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin temel sorunlarının ekonomik kriz, geçim sıkıntısı ve vatandaşın geleceğe dair duyduğu kaygı olduğunu vurgulayarak, meclisin suni gündemlerle meşgul edilmesine tepki gösterdi. Kabadayı, siyasi tartışmaların toplumu ayrıştırmaya yönelik kurgulandığını belirterek, halkın gerçek sorunlarının geri plana itildiğini belirtti.

Kabadayı, "Ülke gündemi hepimizin malumu. Şile'de vatandaşlarımızın gerçek gündeminde bunların yeri yok. Vatandaşlarımız geçim sıkıntısı, gençlerimiz ise gelecek kaygısı ve hayat pahalılığı gibi önemli meselelerle mücadele ediyor" dedi.

Işık Üniversitesi ile yapılan iş birliği sayesinde Şileli başarılı öğrencilere sağlanan ek burs imkanlarına rağmen, bazı ailelerin maddi yetersizlikler nedeniyle çocuklarını okutamadığını anlatan Kabadayı, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Geleceğe dair umutlarını yitiriyor"

"Evinde kuru ekmeğe muhtaç bırakılan nice aile, temel ihtiyaçlarından, mutfağından, lokmasından kısarak evlatlarını okutmaya çalışıyor. Bu aileler yemiyor, giymiyor, sosyal hayattan tamamen feragat ediyor. Ülkemizde, tüm bu zorluklara rağmen başarılı çocuklarına nitelikli eğitim aldırmak isteyen aileler, ülkemize doktor, mühendis, mimar, öğretmen kazandırmayı hayal eden anne babalar, KPSS sınavında 60 puan aldığı halde, torpille mevki ve makam sahibi olanları gördükçe, geleceğe dair umutlarını yitiriyor.

"Ülkemizde insanlar hala hayatta kalmanın hesabı ile boğuşuyor"

Ramazan ayındayız dostlar. Nice aile, iftar sofralarını bir tas çorba ve kuru ekmekle açıyor. Hiç size abartı gelmesin. Abartmıyoruz, biz her gün halkın içindeyiz, gerçekleri görüyoruz. Tüm bu insanlar aramızda yaşıyor. Dünya Uzay çağında yaşarken, ülkemizde insanlar hala hayatta kalmanın hesabı ile boğuşuyor. Bu vatanın bir evladı olarak, bu çağda bu dertlerin içerisinde mücadele veren vatandaşlarımız ile karşılaşmaktan şahsen derin bir utanç duyuyorum. Siz ise sebep olduğunuz bu acı gerçeklikten kopuk bir yaşam sürüyor, yüzleşmekten korktuğunuz için herkesin apaçık gördüğü hakikatlere göz ucuyla dahi bakamıyorsunuz. Siyasi ömrünü tamamlamış bu iktidar ve bileşenleri, kalan süresini uzatmak uğruna, bedeli ne olursa olsun bu aziz millete ödeterek, gerçeklerden ve er meydanından kaçabildiği kadar kaçıyor. Sizlerin huzurunda Şile halkının huzurunda, iktidara sesleniyorum. Artık halk erken seçim değil, hemen seçim istiyor.

"Yıllardır Türk-Kürt demeden birlikte yaşayan insanları ayrıştırıyor"

Ülkenin hayati sorunlarını görmezden gelenler, samimiyetten uzak bir şekilde, siyasi ömürlerini uzatmak için bırakın bu saygıdeğer meclisimizi, bebek katili terörist elebaşının eline bir kağıt tutuşturup ekranlara çıkarıyor. Bu millet bu filmi daha önce izledi! Bu yöntemin bedelini çok ağır ödedi. Kürt kökenli kardeşlerimiz de artık gerçeği gördü. İktidar, mikro milliyetçi söylemlerle ötekileştirdiği kesimi, sıkıştığında Kürt meselesine 'Benim Canım Kürt Kardeşim' diyerek sarılıyor. Ama güvenli bir limana aldığında, aynı kardeşlerimizi terörist ilan ediyor, etnik milliyetçiliği körüklüyor. Bugün, terörist iftirasıyla bizleri yaftalayan iktidar mensupları, yıllardır Türk-Kürt demeden birlikte yaşayan insanları ayrıştırıyor. Bu sorunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının onurunu kırarak çözmeye çalışıyorlar. İktidar, siyasi çıkarları uğruna milletin asli değerlerini alaşağı ederken, bedelleri hiçe sayarak gaflet içinde hareket ediyor. 'Biz yaptık, oldu' anlayışıyla milletin her kesimini aşağılayan bir sürece hepimizi sürüklüyor. Milletimiz her şeyin farkında. İktidar ve ortaklarını, yüce milletimizin vicdanına havale ediyorum. Terörü destekleyene de iş birliği yapana da birlikte iş tutana da lanet olsun. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz."