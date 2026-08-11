Şile Belediye Başkanı'na Rüşvet İddianamesi - Son Dakika
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Şile Belediye Başkanı'na Rüşvet İddianamesi

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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis talep edildi.

Şile Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması tamamlandı. Görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, Şile Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'İrtikap',,'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 'icbar suretiyle irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'rüşvet almak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'icbar suretiyle irtikap' suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şile Belediye Başkanı'na Rüşvet İddianamesi - Son Dakika

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