Şile Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

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(İSTANBUL) - Şile Belediyesi, İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalışmayı sürdürüyor.

Şile Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için sahada 7/24 görev yapıyor. İlçenin dört bir yanında sürdürülen çalışmalar kapsamında ana arterler, bağlantı yolları ve toplu taşıma güzergahlarında düzenli olarak tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca üst ve alt geçitler, yaya yolları ve kritik noktalar da ekipler tarafından temizlenerek güvenli hale getiriliyor.

Belediye, karla mücadele çalışmalarına 30 araç ve 80 personelle devam ediyor. Hafta sonu boyunca Şile ve Ağva genelinde ulaşımın aksamaması için toplamda 160 personel ve 60 araç görev alırken, mücadelede 180 ton tuz ve 500 litre solüsyon kullanıldı.

Vatandaşlar, acil durumlarda 444 74 53 numaralı çağrı merkezini arayarak belediye ekiplerinden destek alabilecek. Yetkililer, zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.