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Şile Belediyesi Ruhsatı Tartışmalı

Şile Belediyesi Ruhsatı Tartışmalı

İBB Meclisi'nde Şile Belediyesinin otel ruhsatı eleştirildi, eksiklikler gündeme geldi.

10.02.2025 23:47
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Şile Belediyesinin eksikliklerine rağmen bir otele verdiği iş yeri açma ve çalışma ruhsatı konuşuldu.

İBB Meclisi şubat ayı ilk birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, gündem dışı konuşmasında, Şile Belediyesinin mevzuata aykırı olarak bir otele iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verdiğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

Konuyu geçen günlerde sosyal medyada gündeme getirdiğini belirten Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Şile Belediyesine bir otelimiz işletme ruhsatı almak için müracaat ediyor. Ruhsat için Zabıta Müdürlüğü bir denetim gerçekleştiriyor ve ruhsata engel olan aykırılıklar tespit ediyor. Tespit ettikten sonra durumu İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderiyor. Diyor ki, 'Buraya ruhsat veremeyiz eksiklikleri şunlar şunlardır.' Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazmış olduğu cevap ise şöyle: 'Bu aykırılıkların ve eksikliklerin giderilmesi için ilgili otel bize bir yıl sonra yapacağına dair yazılı taahhütname vermiştir. Bu taahhütnameye istinaden siz ruhsat faaliyetlerine devam edin. Otel çalışmaya devam etsin. Bir yıl sonra tekrar bir kontrol ederiz.' Bu davranışın ne mevzuatta yeri var, ne de vicdanlarda bir karşılığı var."

Türkyılmaz, otelin faaliyete devam ettiğini ve Şile Belediyesinin sessiz kaldığını ifade ederek, Bolu'da yaşanan otel faciasından ibret alınarak yanlıştan dönülmesini istedi.

Hazırlanacak rapor sonrası açıklama yapılacak

Türkyılmaz'ın açıklamaları üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Sacit Terzi, "İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ilgili dosya incelenmekte olup, tüm bilgi ve belgeler talep edilmiştir. İlgili kurumun incelemesi sonucunda hazırlanacak rapor sonrası kurumumuzun gerekli açıklamayı yapacağını buradan duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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