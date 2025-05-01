Şile Bezi Çalıştayı'ndan Geleceğe Yön Veren Öneriler - Son Dakika
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Şile Bezi Çalıştayı'ndan Geleceğe Yön Veren Öneriler

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şile Bezi Çalıştayı'nda, katılımcılar geleneksel dokuma sanatı Şile bezinin geleceği için ortak bir yol haritası oluşturdu. Başkan Kabadayı, sürdürülebilir bir üretim modeli arayışının önemine vurgu yaptı.

01.05.2025 09:34  Güncelleme: 10:04
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(İSTANBUL) - Şile Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Şile Bezi Çalıştayı"nda katılımcılar, Şile bezinin geleceğine yön verecek önerilerini paylaşarak, ortak bir yol haritası oluşturdu.

Şile'nin sembolü ve coğrafi işaretli değeri Şile bezi için dün düzenlenen çalıştay, vizyoner yaklaşımı, güçlü katılımı ve çözüm odaklı tartışmalarıyla dikkat çekti. Şile Bezi Çalıştayı, ilçenin geleneksel dokuma sanatına gönül vermiş üreticiler, butik sahipleri, tasarımcılar, ev eksenli çalışan kadın üreticiler, kooperatifler ve Şile Bezi'ni Koruma ve Yaşatma Derneği'ni bir araya getirdi.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Şile bezine yıllarını vermiş tüm üreticilere ve katkı sunan paydaşlara teşekkür ederek, geçmişten bugüne yaşanan dönüşüme dikkati çekti. 1970'li yıllarda Şile bezinin yılda 100 milyon dolar ihracat hacmine ulaştığını hatırlatarak, bu değerin yeniden ayağa kalkması için kolektif bir çabanın şart olduğunu vurguladı.

Başkan Kabadayı, Şile Belediyesi olarak El Sanatları Merkezi'nde üretimi sürdürdüklerini, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle mahallelerde dokuma tezgahı desteği sağlandığını ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Kollektif Tasarım Merkezi'ni yeniden faaliyete geçirdiklerini dile getirdi.

Enstitü İstanbul İSMEK iş birliğiyle yeni üreticilerin ve tasarımcıların yetiştirildiğini, kalıcı satış noktaları kurularak Şile Bezi'nin görünürlüğünün artırıldığını da vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen defile ve sergiler, Şile bezinin yeniden kent hafızasında yer almasına katkı sundu. Başkan Kabadayı, ayrıca coğrafi işaret tescilinin sağladığı sorumluluğa da dikkati çekerek, ürünlerde doğru etiketleme ve tanıtıcı materyallerin standartlaştırılması için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Sürdürülebilirlik için ekonomik model arayışı

Şile'deki mevcut üretim kapasitesine ilişkin somut verileri paylaşan Kabadayı, 21 personel ile aylık yaklaşık 4 bin metre üretim yapıldığını, yıllık üretim maliyetinin 13 milyon TL'ye, metre başı maliyetin ise 300 TL'ye yaklaştığını belirtti. Bu maliyet yapısının sürdürülemez olduğunu ve üreticinin rekabet gücünü zayıflattığını dile getirerek, daha düşük maliyetli, verimli ve sürdürülebilir bir üretim modeline geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Şile'de üretim için yapılmış bir fabrikanın halen bürokratik engeller nedeniyle kullanılamadığını, bu durumun üretim kapasitesini sınırladığını belirterek, ilgili kurumlarla çözüm odaklı görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Başkan Kabadayı, "Gençlerin bu sektörden uzaklaştığını üzülerek gözlemliyoruz. Oysa Şile Bezi, hem istihdam yaratma hem de yerel kimliği güçlendirme açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle eğitim, tanıtım ve teşvik mekanizmalarını artırarak genç kuşağı yeniden bu alana çekmek zorundayız" dedi.

36. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı

Başkan Kabadayı, konuşmasının sonunda, 36. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarının başladığını müjdeleyerek, "Bu yılki festivalimizi üretimi destekleyen, üreticiyi odağa alan ve kültürel mirasımıza sahip çıkan bir yapı ile gerçekleştireceğiz. Festivalin her aşamasında üreticilerimizin emeği ve katkısı temel belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Şile Belediyesi'nin bugüne dek Şile bezine yönelik gerçekleştirdiği projeleri aktaran özel video gösterimi büyük ilgi gördü.

Oturumlarda, üreticiler, butik temsilcileri, ev eksenli çalışan kadınlar ve kooperatifler; üretim süreci, maliyet yönetimi, markalaşma, gençlerin sektöre kazandırılması ve e-ticaret olanakları gibi başlıklarda görüş ve önerilerini paylaştı. Artan maliyetler ve sürdürülebilirlik ekseninde yapılan değerlendirmeler, çalıştayın sonuç raporuna temel oluşturdu.

Program sonunda Şile Belediyesi, çalıştayda dile getirilen tüm görüş ve önerilerin yer aldığı kapsamlı bir sonuç raporu hazırlanacağını ve kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Rapor, ilerleyen dönemde alınacak kararlar ve hayata geçirilecek projeler için rehber niteliğinde olacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile Bezi Çalıştayı'ndan Geleceğe Yön Veren Öneriler - Son Dakika

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