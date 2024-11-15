Şile\'de 100 bin fidan toprakla buluştu

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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Orman Genel Müdürlüğü ve ÇEKUD iş birliğiyle yürüttüğü '1 Milyon Fidan Kampanyası' kapsamında Şile'de fidan dikim töreni düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle yürüttüğü "1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında, ilk etap olarak 100 bin fidan toprakla buluştu. İstanbul Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlükleri Şile'de kampaya kapsamında fidan dikim töreni düzenledi. Törene Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlükleri personeli, vakıf gönüllüsü üniversite öğrencileri ve projeye bağışta bulunan vakıfların mütevellileri katıldı.

'1 MİLYONDAN FAZLA RAKAMLARA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü Yavuz GÜNER yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, 11 Kasım 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile "Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmişti. Bugün burada, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün, Orman Genel Müdürlüğü ve ÇEKUD iş birliğiyle yürüttüğü '1 Milyon Fidan Kampanyası' kapsamında, ilk etap olarak 100 bin fidanı Şile'de toprakla buluşturuyoruz. Biliyorsunuz, ecdadımız gittiği her yeri imar ederek medeniyet tohumları ekmiştir. Bizde onların izinden giderek bulunduğumuz Coğrafyayı yeşertmeye devam ediyoruz.

Vakıflar Genel Müdürlüğümüz'de bu düsturla ecdadımızın hassasiyetlerini dikkate alıyor. Bugün burada yaptığımız törenle, '1 Milyon Fidan Kampanyası'nın ilk adımını atarak doğaya sahip çıkma sorumluluğumuzu vurguluyor ve vakıf medeniyetimizin çevreye duyarlılığını gelecek nesillere aktarıyoruz" dedi.