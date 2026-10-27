Şile'de 83.9 kilogram yağış kaydedildi, İstanbul'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Şile'de 83.9 kilogram yağış kaydedildi, İstanbul'da sağanak etkili oluyor

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Şile\'de 83.9 kilogram yağış kaydedildi, İstanbul\'da sağanak etkili oluyor
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Şile\'de 83.9 kilogram yağış kaydedildi, İstanbul\'da sağanak etkili oluyor
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Sabaha karşı başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına İstanbul genelinde etkili oluyor; Tuzla ve Pendik'te su birikintileri oluştu. İBB 8 bin 623 personel ve 2 bin 394 araçla müdahale ederken en fazla yağış 83.9 kilogramla Şile Darlık Köyü'nde kaydedildi.

(İSTANBUL) Sabaha karşı başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına İstanbul genelinde etkili oluyor. Tuzla ve Pendik başta olmak üzere bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, hava tahminleriyle birlikte alarma geçen İBB ekipleri gelen ihbarlara müdahale ederek olumsuzlukların önüne geçiyor. Sabah saatlerinde en fazla yağış 83.9 kilogram ile Şile Darlık Köyü'nde kaydedilirken, yağışların Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine (13.00) kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un raporuna göre kentte kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgar ve 12 dereceye gerileyen hava sıcaklığıyla birlikte sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sabah erken saatlerde Anadolu Yakası'nda başlayan ve giderek artan yağışlar karşısında İBB, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla tüm birimleriyle tedbirlerini artırdı.

İBB: 8 BİN 623 PERSONEL SAHADA

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, kuvvetli sağanak ve fırtınanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı 8.623 personel ile 2.394 araç ve iş makinesi hazır bekletilirken, ekipler il genelinden gelen ihbarlara aralıksız müdahale ediyor. İtfaiye, İSKİ, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol/ İSTAÇ, Zabıta, Park ve Bahçeler, Ulaşım, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, İGDAŞ ve Destek Hizmetleri birimleri koordinasyon içinde çalışıyor.

ŞİLE'YE 84 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Sabah saatlerinden bu yana yapılan istasyon ölçümlerine göre en fazla yağış 83.9 kilogram ile Şile Darlık Köyü'nde kaydedildi. Şile Darlık Köyü'nü sırasıyla 36.3 kilogram ile Kartal Aydos Dağı, 33.5 kilogram ile Beykoz Anadolu Feneri, 33.2 kilogram ile Kilyos, 30.4 kilogram ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 29.9 kilogram ile Çekmeköy Ömerli izledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde ise 26.8 kilogram yağış ölçüldü.

ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Yağışın, ilerleyen saatlerde Avrupa Yakası genelinde kuvvetlenerek öğle saatlerine (13.00) kadar sürmesi, ardından hafifleyerek etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu süreçte sıcaklıkların 14 derece civarında seyredeceği, önümüzdeki 7 gün boyunca ise sistemin etkisiyle 13-16 derece aralığında, mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA
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