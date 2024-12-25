Şile'de Gıda Zehirlenmesi: 54 Öğrenci Taburcu Oldu

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Şile'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 56 öğrenciden 54'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Şile'de 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 56 öğrencinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) dağıttığı gıda kumanyasından zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi altına alınmalarına ilişkin açıklama yaptı.

56 öğrencinin, Şile Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ayaktan ve ambulansla bulantı, kusma şikayeti nedeniyle başvurdukları belirtilen açıklamada, "Hastalarımızın tedavileri gerekli tedavi protokolleri çerçevesinde yürütülmüştür. Çocuklarımızdan tedavileri tamamlanan 54 hastamız taburcu edilmiştir. 2 çocuğumuzun takip ve tedavileri Şile Devlet Hastanesi'nde devam etmekte olup genel durumları iyidir. Olayın meydana gelmesine neden olan kaynağı belirlemeye yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Sabah saatlerinde 75. Yıl Ortaokulu'nun önüne gelen İBB'ye bağlı mobil araçtan öğrencilere içerisinde sandviç, kek ve süt bulunan kumanya dağıtılmış, kısa süre sonra öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başlanmıştı.

Haber verilmesi üzerine okula sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 56 öğrenci, Şile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Dağıtılan tüm kumanya toplatılırken, olaya ilişkin inceleme başlatılmıştı.