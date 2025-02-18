Şile'de Sürdürülebilir Arıcılık Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Şile'de Sürdürülebilir Arıcılık Semineri Gerçekleştirildi

Şile Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Arıcılıkta Güncel Yaklaşımlar' semineri, arıcılıkta modern teknikler ve sürdürülebilir üretim konularını ele aldı. Etkinlikte uzmanlar, katılımcılara arıcılıkta verimliliği artırma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

18.02.2025 10:48  Güncelleme: 11:35
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(İSTANBUL)- Şile Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Şile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle "Arıcılıkta Güncel Yaklaşımlar" ve "Sürdürülebilir Arıcılık Faaliyetleri" semineri düzenlendi. Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, arıcılık sektöründeki güncel gelişmeler ve sürdürülebilir üretim modelleri ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şile Belediyesi, İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Şile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen "Arıcılıkta Güncel Yaklaşımlar" ve "Sürdürülebilir Arıcılık Faaliyetleri" semineri, Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminere, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Konuşkan, İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör ve Şile Arıcılık ve Arı Ürünleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Can katıldı.

Uzman akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin katkı sunduğu etkinlikte, modern arıcılık teknikleri, arı sağlığı, verimlilik artırma yöntemleri ve iklim değişikliğinin arıcılık üzerindeki etkileri gibi konular ele alındı.

Seminer kapsamında düzenlenen interaktif oturumlarda, sektörün önde gelen uzmanlarından Dr. Ali Korkmaz ve Halil Bilen, katılımcılara modern arıcılık yöntemleri ve arıcılıkta verimliliği artıracak uygulamalar konusunda bilgi verdi. İklim değişikliği, arı sağlığı ve sürdürülebilir üretim gibi konular üzerinde yoğunlaşılan etkinlik, bölgedeki arıcılardan büyük ilgi gördü.

"Şile'yi arıcılıkta çok daha ileri noktalara taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz"

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Şile'nin doğal zenginlikleriyle arıcılık için elverişli bir bölge olduğuna dikkat çekerek, "Ben de bir Şileli olarak, Şile'de bu kadar çok arıcının bir araya geldiği bir toplantıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aile kökenlerimden gelen arıcılık geleneğiyle birlikte, Şile Kestane Balı'na ve arıcılığa verdiğimiz önemi her platformda vurguluyoruz. Bundan sonra Şile'yi arıcılıkta çok daha ileri noktalara taşıyacak projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık ise Şile'nin arıcılık alanında önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini belirterek, "İBB olarak üreticilerimizin yanındayız. Tarımsal kalkınmaya destek veren projelerimizle, arıcılık sektörünü güçlendirmeye ve sürdürülebilir kılmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İBB ve Şile Belediyesi, bölgedeki arıcılığı güçlendirmek ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla benzer etkinlikleri sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şile'de Sürdürülebilir Arıcılık Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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