Şile\'de Yatta Yangın Çıktı

07.03.2026 04:27
İstanbul Şile'de bir yatta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yat battı.

İstanbul'un Şile ilçesinde bir yatta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çavuş Mahallesi Liman Sokak'taki limanda demirli halde bulunan özel bir yatta henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek yatın tamamını saran yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, yatın yanında bulunan bir balıkçı teknesi hasar gördü.

Büyük bir kısmı tamamen yanan yat bir süre sonra battı.

Kaynak: AA

