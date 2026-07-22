Şili'de Şiddetli Yağışlar: 10 Ölü

SANTİAGO, 22 Temmuz (Xinhua) -- Şili'nin Coquimbo bölgesinde şiddetli yağışların hasar verdiği bir otoyolda yürütülen onarım çalışmaları, 19 Temmuz 2026.

eçen haftadan bu yana Şili'nin kuzeyindeki Atacama ve Coquimbo bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybederken, ulaşım altyapısında ciddi hasar oluştu ve bölgede olağanüstü hal ilan edildi. (Fotoğraf: Xinhua)¦