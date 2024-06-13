Şili'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Seller: 1 Ölü, 4 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Şili'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Seller: 1 Ölü, 4 Bin Kişi Tahliye Edildi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu seller oluştu. Şili Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Coquimbo, Valparaiso, Metropolitana, O'Higgnis, Nuble ve Biobio kentlerinde şiddetli yağışların etkili olduğu belirtildi. Seller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 304 kişi tahliye edildi. Ülkenin 5 bölgesinde doğal afet ilan edildiği açıklandı. Devlet Başkanı Gabriel Boric ve İçişleri Bakanı Carolina Toha da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

13.06.2024 22:29
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Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde şiddetli yağışların sonucu meydana gelen sellerde 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 4 bin kişi tahliye edildi.

Şili Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Coquimbo, Valparaiso, Metropolitana, O'Higgnis, Nuble ve Biobio kentlerinde şiddetli yağışların etkili olduğu kaydedildi.

Seller nedeniyle 1 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, 4 bin 304 kişinin de tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, ülkenin 5 bölgesinde de doğal afet ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.

Devlet Başkanı Gabriel Boric, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yağışların güçlü şekilde devam edeceği bize aktarıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımız nedeniyle üzgünüz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Carolina Toha da yaptığı açıklamada, selin yaşandığı bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Selin etkili olduğu başkent Santiago ve diğer 4 bölgede okulların tatil edildiğini belirten Toha, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şili'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Seller: 1 Ölü, 4 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şili'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Seller: 1 Ölü, 4 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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