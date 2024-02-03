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Şili'deki orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şili'deki orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti

Şili\'deki orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde meydana gelen orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti. Şilili yetkililer, Valparaiso ve Vina del Mar kentlerinde birçok bölgede yangınların çıktığını belirtti. Şili İçişleri Bakanı, ölü sayısının artabileceğini ifade ederken, bazı yangınların kasıtlı çıkarıldığı şüphesi olduğunu söyledi. Devlet Başkanı ise olağanüstü hal ilan ederek, tüm ekiplerin yangınlara müdahale için orta ve güney kesimlere yönlendirildiğini duyurdu. Şili'de daha önce de 2023 yılında çıkan orman yangınlarında 27 kişi hayatını kaybetmişti.

03.02.2024 21:27
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Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti.

Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, çıkan yangınlar üzerine düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısının daha da artabileceğini belirterek, "Ölüm sayısı sürekli değişiyor, şu ana kadar 19 kişi yaşamını yitirdi. Başka bölgelerde de ölenler olabilir." ifadesini kullandı.

Bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini vurgulayan, Toha, şimdiye kadar 43 bin hektarın kül olduğunu kaydetti.

Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirterek, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik." ifadesini kullandı.

Bir başka paylaşımın da da Boric, orman yangınlarıyla mücadelede tüm teknik ve insan kaynağına sahip olduklarını belirterek, felaketten etkilenenleri yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

Yangınların Concon, Quintero ve Maitencillo şehirlerine doğru hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şili basınında çıkan haberlerde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Şili'de, şubat 2023'de çıkan orman yangınları sonucu 27 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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