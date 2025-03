Silifke Belediye Başkanı Turgut, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Güncel

(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Belediye'nin parası sizin paranız, halka eşit dağıtmak da benim görevim. Her zaman sizlerin yanında sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. 88 mahallemizde olduğu gibi Hüseyinler Mahalle'mizde de güzel hizmetler yapacağız" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek, hızlı çözümler sunabilmek, devam eden ve planlanan projeleri anlatmak amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye meclis üyeleri ile birlikte Hüseyinler Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Turgut, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinledi. Turgut, şunları söyledi:

"Samimi karşılama ve hoş sohbetleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Plan ve program dahilinde mahalle ziyaretlerimizi sürdürüyor, her mahallemize eşit bir şekilde hizmet dağılımı gerçekleştiriyoruz. Her zaman halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz. Halkımızın sorunlarına çözüm sağlamak için mesai kavramına takılmadan gece gündüz, yaz kış demeden ve durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda kent merkezi ile kırsal mahalle ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın refahı ve ihtiyaçlarının çözümü için adeta fırsat kolluyoruz. Bu vesileyle 88 mahallemize gidip halkımızın talep ve sıkıntılarını yerinde tespit ediyor, çalışmalarımızı bu plana göre değerlendiriyoruz. Belediye'nin parası sizin paranız, halka eşit dağıtmak da benim görevim. Her zaman sizlerin yanında sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. 88 mahallemizde olduğu gibi Hüseyinler Mahalle'mizde de güzel hizmetler yapacağız."

Vatandaşlar da "Başkanımıza, meclis üyelerimize ve personeline teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinlerinin talep ve sıkıntılarını dinleyip, bizleri belediye çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdiler. Bizlerde mahalle sakinleri olarak belediyemize taleplerimizi dile getirme imkanı bulduk. Mahalle sakinleri olarak kentimize ve mahallemize yapılan hizmetlerden memnunuz. İmkanlar ölçüsünde başarılı ve güzel çalışmalar yapılıyor. Başkanımız Mustafa Turgut başta olmak üzere emeği geçen personeline ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.