Silifke Belediye Başkanı ve CHP Milletvekilleri Kurtuluş Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, CHP Mersin Milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır, Talat Dinçer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP İlçe Başkanı Zarif Korkmaz ile birlikte Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Turgut ve CHP'li heyet, mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinledi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, mahallenin ilçe ve belediye için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterekşunları kaydetti:

"Mahallemiz bizim için ayrı bir önem taşıyor. Kısa bir süre önce Silifke Belediyesi olarak arazi yollarımızın ve mahalle içi yollarımızın stabilize ve asfalt çalışmalarını gerçekleştirdik. Muhtarımız ve vatandaşlarımızdan gelen her türlü talep ve sıkıntıyı değerlendiriyor, çözüme kavuşturmak için plan ve program dahilinde sıralamasını yapıyoruz. Sizler bizlere inandınız ve güvendiniz. Bizlerde bu inanç ve güvene sahip çıkarak gerek Mersin Büyükşehir Belediyemizle gerek ilçe yönetimimizle ve değerli milletvekillerimizle sizlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Mahallemizde belediye olarak rutin hizmetlerimiz düzenli bir şekilde devam edecek. Daha önceki ziyaretlerimizde çiftçilerimizin ve köylülerimizin yaşadığı arazi sorunlarıyla ilgili sıkıntıları tespit etmiştik. Bu sorunların çözümü noktasında milletvekillerimiz üzerlerine düşen görevi ve çalışmaları en iyi şekilde yapıyorlar. Bizleri bugün samimiyetle, coşkuyla ve sevinçle karşıladığınız için teşekkür ederiz."

"Sizler için varız, sizler için gece gündüz çalışıyoruz"

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 'Kurtuluş Mahallemizin çiftçisine, köylüsüne, gencine, eli nasırlı her bir bireyine bu nazik misafirperverlikleri ve coşkulu karşılamaları için teşekkür ediyorum. Bizim yolumuz her zaman size çıkar. Sizlerin talepleri ve sıkıntıları bizim için son derece önemli ve değerlidir. Sizler için her ortamda konuşmaya, doğru olanı yapmaya, sizler için memleketi iyileştirmek adına var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Ziyaretlere, koşuşturmaya devam ediyoruz. Her gün yeni bir yüz görmekten, onları dinlemekten, dertlerini anlamaya çalışmaktan daha güzel ne olabilir. Bugün sizlerle olduk yarın başka bir mahallede başka bir köyde halkımızın yanında, vatandaşlarımızın derdine ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Her zaman sizlerin hizmetinde ve yanınızdayız"

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, "Öncelikle bu sıcak havada tarlasından, ailesinden, zamanından vakit ayırarak bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bu ülkenin milli gelirine pozitif anlamda katkı sağlıyorsunuz ve yok olmak üzere olan çiftçilik sektöründe zorlu mücadele içerisindesiniz. Biz bunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin her bir ferdinin umudu olmaya devam edeceğiz. Her zaman sizlerin hizmetinde ve yanındayız" diye konuştu.

"Ülkemizi bu zor durumdan hep birlikte kurtarmalıyız"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, "Gittiğimiz her bölgede her il ve ilçede esnaf da çiftçi de perişan durumda. Pazarcı esnafımız vatandaşın alım gücünün daralması nedeniyle satış yapamamaktan yakınırken, vatandaşlarımız da sebze ve meyve başta olmak üzere, tüm ürünlerde ciddi oranda fiyat artışı yaşandığını, ekonomik sıkıntıların giderek arttığını belirtiyor. Hayvancılık zaten tükenme noktasında. Sizlerin her ortamda her alanda yanında olmaya, sesi olmaya devam edeceğiz. CHP milletvekilleri olarak, ülkemizi bu zor durumdan kurtarmak genelde iktidar olmakla mümkündür'" ifadelerini kullandı.

"Genel iktidara hep birlikte yürüyoruz"

CHP İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, "Bizler halkımız için çalışmaya, halkımızla bir olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi, daha güzel bir gelecek hazırlamak için emek sarf ediyoruz. Belediye Başkanımıza ve çok değerli milletvekillerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizleri böyle coşkulu bir ortamda ağırladınız ve kıymetli zamanınızı ayırdınız. Bizler her zaman çiftçimizin, köylümüzün, esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Genel iktidara el ele kol kola hep birlikte yürüyoruz" dedi.