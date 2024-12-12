Silifke Belediyesi'nden Yeni Park ve Mesire Alanı Projeleri

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(MERSİN)- Silifke Belediyesi, Taşucu Kum Mahallesi'nde çocuk parkı, Sarıcalar Mahallesi'nde ise Mesire Alanı yapım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Mahallelerimizde değerlendirilebilecek alanları çocuklarımız için oyun parkı, yetişkinlerimiz içinde sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri yerler haline getirmeye devam edeceğiz. Daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Silifke için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Silifke Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu ve yeşil alanlar sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye, Taşucu Kum Mahallesi'nde çocuk parkı, Sarıcalar Mahallesi'nde ise Mesire Alanı'ndaki faaliyetlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, çalışmalara ilişkin, şunları söyledi:

"Kentimizin farklı noktalarında, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilecekleri yeni parklar ve mesire alanı yapım çalışmalarımız devam ediyor. İlçe genelindeki mevcut parklarda yapılan peyzaj çalışmalarıyla parkları güzelleştiren ekiplerimiz, yeni park ve mesire alanı yapım çalışmalarıyla da ilçenin yeşil alan sayısını artırıyor. Bu kapsamda Taşucu Kum Mahallesi mevkisinde çocuk parkı çalışmalarımız ve Sarıcalar Mahalle'mizde mesire alanı yapım çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin sosyal yaşantısını hareketlendirmek amacıyla bir yandan eskimiş, kullanılmaz hale gelmiş parkların bakım ve onarımına devam ederken diğer yandan da mahallelerimizde uygun görülen yerlere yeni park alanları kazandırıyoruz. Mevcut parklarımızın çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirerek daha kullanılır hale getiriyoruz. Mahallelerimizde değerlendirilebilecek alanları çocuklarımız için oyun parkı, yetişkinlerimiz içinde sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri yerler haline getirmeye devam edeceğiz."

"Kentimize hitap edecek bir mesire alanı olacak"

Sarıcalar Mesire Alanı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Turgut, "Burayı daha da güzelleştirmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözlerden birisi de kentimize çok sayıda mesire alanı kazandırmaktı. Yıllardır bu alan mesire alanı olarak isteniyordu. Bu alan sadece Sarıcalar Mahalle'mize değil, tüm kentimize hitap edecek güzel mekanlarımızdan biri olacaktır. Yapacağımız çevre düzenleme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Silifkelilerin ve ilçemize gelen misafirlerin güzel vakit geçirebileceği Sarıcalar Mesire Alanı kentimize çok yakışacak. Daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Silifke için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.