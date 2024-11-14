Silifke Belediyesi'nden Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika
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Silifke Belediyesi'nden Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları

Silifke Belediyesi\'nden Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları

Silifke Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, eski yolları yenileyerek ve yeni yollar açarak trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

14.11.2024 10:06  Güncelleme: 10:08
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(MERSİN)- Silifke Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem kırsalda hem de merkezdeki mahallelerde yol açma, yol bakım ve kaldırım düzenleme çalışması yapıyor.

Silifke Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bir yandan ömrünü tamamlamış kilitli parke yolların sökümünü gerçekleştirirken bir yandan da yeni açılan yollarda asfalt serme çalışmasına devam ediyor. Belediye yolların yanı sıra kaldırımları da düzenleyerek yayaların güvenliğini sağlıyor.

"Vatandaşların günlük hayatını en az etkileyecek şekilde çalışıyoruz"

Çalışmalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Ekiplerimiz yoğun mesai harcayarak hızlı ve etkin bir şekilde yol yapım ve onarım çalışmalarını yürütüyor. Programa alınan yolları zamanında tamamlayarak, vatandaşların günlük hayatını en az etkileyecek şekilde çalışıyoruz. Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehrimizin daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Trafik güvenliğini ön planda tutarak, yol ve kaldırım düzenlemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrimizde mahalle mahalle yeni yollar açmaya, mevcut yollarımızın da bakımını gerçekleştirmeye planlama dahilinde devam edeceğiz. Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

"Başkanımızla ve belediyemizle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz"

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Toros Mahalle Muhtarı Sabri Akış ve Mukaddem Mahallesi Muhtarı Cennet Gezer ise "Yollarımızın bakım çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Başkanımızla ve belediyemizle uyumlu bir şekilde çalışıyor, hizmetlerimizi halkımıza en iyi şekilde ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Başkanımız Mustafa Turgut başta olmak üzere emeği geçen personeline ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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