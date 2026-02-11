Silifke Belediyesi Okuma Salonu, Küçük Misafirlerini Ağırladı

(MERSİN) - Silifke Belediyesi Okuma Salonu, Sarıcalar İlköğretim Okulu'ndan gelen misafirlerini ağırladı. Okuma salonunu gezen öğrenciler, kitap okuma etkinliğine katıldı.

Sarıcalar İlköğretim Okulu öğrencileri, Silifke Belediyesi Okuma Salonu'nu ziyaret etti. Okuma salonunu gezen öğrenciler, alanla ilgili bilgi aldı ve kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Kitaplarla keyifli zaman geçiren öğrenciler, sessiz ve düzenli çalışma ortamında okumanın tadını çıkardı. Ziyaret kapsamında Silifke Belediyesi tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hem öğrenciler hem de öğretmenler okuma salonunu çok beğendiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.