Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları yaparak çiçek dikimi, ağaçlandırma ve sulama işlemlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, vatandaşlardan yeşil alanları korumalarını istedi.

16.01.2025 10:48  Güncelleme: 10:52
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(MERSİN) - Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve parklarda bakım çalışmalarına devam ederken; çiçek dikimi, ağaçlandırma, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, sulama ve park içlerine çöp kutusu yerleştirme çalışmalarını da yürütüyor.

"Özellikle refüj ve parklarda dikim yapılan yeşil alanları korumaya özen gösterelim"

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Kent merkezimiz başta olmak üzere birçok mahallemizde bulunan park ve yeşil alanlarımızda bakım çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan parklarımızı mevsime dayanıklı çiçekler ile güzelleştirmeye devam ederken, diğer taraftan da ekiplerimiz çiçekleri ve bu çiçeklerin etrafını boyalı taşlar ile ahşap çitlerle koruma altına alarak, güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Vatandaşlarımızdan özellikle refüj ve parklardaki dikim yapılan yeşil alanları korumaya özen göstermelerini istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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