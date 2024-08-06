Silifke Belediyesi Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Günleri Son Buldu - Son Dakika
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Silifke Belediyesi Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Günleri Son Buldu

Silifke Belediyesi Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Günleri Son Buldu

Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Günleri, Dr. Ali Su Halk Kütüphanesi'nde sona erdi. Öğrencilere başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru yapabilmeleri için rehber öğretmenler tarafından bilgi verildi.

06.08.2024 09:33  Güncelleme: 11:22
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(MERSİN)- Silifke Belediyesi tarafından üniversite tercihi yapacak öğrenciler için Dr. Ali Su Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Günleri' sona erdi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Dr. Ali Su Halk Kütüphanesi'nde Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Günleri'ne katılan öğrenci ve öğretmenleri ziyaret ederek, onlara başarı ve kolaylıklar diledi. Tercih Danışma Günleri kapsamında üniversite adaylarına,?başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru yapabilmeleri için rehber öğretmenler tarafından bilgi verildi.

"Gençlerimizi her alanda destekliyor ve önemsiyoruz"

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizi ve gençlerimizi her alanda önemsiyoruz. Silifke Belediyesi olarak düzenlediğimiz ücretsiz tercih danışmanlığı kapsamında adaylarımız, üniversiteler, bölümler ve seçeceği meslekler hakkında merak ettikleri soruların tüm cevabını bulabilme imkanına kavuştular. Adaylarımızın hepsine başarılar diliyor, hayallerinin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Tercih konusunda gençlerimize yön veren rehber öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimizle birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir tercih dönemi yaşadık"?dedi.

Kaynak: ANKA

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