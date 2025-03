Silifke Belediyesi Yol Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

(MERSİN)- Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Bucaklı Mahallesi Eyceli mevkiinde stabilize yol bakım çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bucaklı'da yolların ulaşım standartlarını yükseltmek ve vatandaşlara daha güvenli bir yol deneyimi sunmak amacıyla reglaj ve stabilize çalışmaları yürütüyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolların halkın kullanımına sunulması hedefleniyor. Tahrip olan yolların onarımını gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda yol genişletme çalışmalarını da yapıyor.

"Vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde cevap veriliyor"

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Silifke'nin her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Başlattığımız yol düzenleme çalışmalarıyla, mahalle sakinlerimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz. Tüm mahallelerimize eşit bir hizmet ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz, kimi zaman ilçenin farklı bölgelerinde su, elektrik ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım çalışması yaparken diğer taraftan da sıcak ve soğuk asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda şehrin farklı bölgelerinde asfalt çalışmalarına da devam edilerek, vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde cevap veriliyor. Bu çalışmalarla hem mahalle sakinleri rahatlıyor hem de sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları sağlanıyor. Her mahallemizin aciliyet duyduğu eksiklikleri bir bir tamamlamaya ve sırasıyla asfalt yol yapımını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Şu an stabilizesi tamamlanan yollarımız asfaltlanmaya hazırlanıyor. Mahallelerimizde gördüğümüz memnuniyet bizi mutlu ediyor. Ekiplerimiz geç saatlere kadar mesai yaparak, yollarımızın gerekli bakımını yapıyor" dedi.