Silifke Belediyespor, Kahramanmaraşpor'u 3-1 ile Geçti - Son Dakika
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Silifke Belediyespor, Kahramanmaraşpor'u 3-1 ile Geçti

Silifke Belediyespor, Kahramanmaraşpor\'u 3-1 ile Geçti

Silifke Belediyespor, 3. Lig 1. Grup 4. hafta maçında Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenerek ligdeki yerini korudu. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, takımı tebrik ederek gelecek başarılara dair umut verici açıklamalarda bulundu.

30.09.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
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(MERSİN)- Nesine 3. Lig 1. Grup 4. hafta maçında Silifke Belediyespor, Kahramanmaraşpor'u 3-1 yendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Kahramanmaraşspor karşısında 3-1'lik galibiyet elde eden Silifke Belediyesporumuzu tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Yönetim kurulumuza, teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyorum ve belediye olarak her zaman yanındayız" dedi.

Silifke Belediye Başkanı ve Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediyespor ve Kahramanmaraşspor karşılaşmasını protokol üyeleriyle birlikte trübünden izledi. Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta, taraftarının desteğini de arkasına alan Belediyespor ekibi, Teknik Direktör İlker Avcıbay yönetiminde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak, 10 puan ile 4'üncü sıradaki yerini korudu.

"Takımımızı tebrik ediyorum"

Mustafa Turgut, "Kahramanmaraşspor karşısında 3-1'lik galibiyet elde eden Silifke Belediyespor'umuzu tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Yönetim kurulumuza, teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyorum ve belediye olarak her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Yolumuza başarılı bir şekilde devam ediyoruz"

Belediyespor Başkanı Sait Oğuz ise "Ligde namağlup yolumuza devam ediyoruz. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Yönetim olarak takımımızın her zaman yanındayız. Daha da güzel günler göreceğiz. Bizleri destekleyen taraftarlarımıza ve Silifkelilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Takımımız elinden geleni yapıyor"

Her geçen gün ligde daha iyi oyunlar çıkardıklarını belirtenBelediyespor Teknik Direktörü İlker Avcıbay, "Ligde oynadığımız 4 maçlık periyotta iyi ve güzel oyunlarla 10 puan topladık. Futbolcularıma her zaman ve şartta güveniyorum. Onlar verdiğimiz görevleri en iyi şekilde yapıyor. İnşallah hep birlikte daha da yukarılarda olacağız. Tribünlerden takımımızı destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Ticaret ve Sanayi Odası İlçe Başkanı Nurettin Kaynar, kamu ve kurum müdürleri, Belediyespor Başkanı Sait Oğuz, Belediyespor yöneticileri ve taraftarlar izledi.

Silifke, bu hafta evinde Kuşadasıspor'u konuk edecek

Belediyespor, 5. hafta maçında Cumartesi günü saat 15.30'da Silifke Şehir Stadı'nda ligde galibiyeti olmayan son sıradaki Kuşadasıspor'u konuk edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediyespor, Kahramanmaraşpor'u 3-1 ile Geçti - Son Dakika

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