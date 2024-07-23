Silifke'de 51. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Silifke'de 51. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başlıyor

Silifke\'de 51. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başlıyor

Silifke Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 51. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festivalde batırık, yoğurt yarışmaları, konserler ve halkoyunları gösterileri gibi çeşitli etkinlikler yer alacak.

23.07.2024 10:20  Güncelleme: 10:22
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(MERSİN) - Silifke'de bu yıl 51'incisi düzenlenecek "Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali" için geri sayım başladı.

Silifke Belediyesi, bu yıl 1-6 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 51. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Festival takviminde batırık, yoğurt yarışmaları, sportif etkinlikler, paneller, konserler, yerli ve yabancı halkoyunları gösterileri gibi çeşitli aktiviteler yer alıyor.

Başkan Mustafa Turgut, etkinliklerin her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Silifke'mizde kültür coşkusu en iyi şekilde yaşanacak. Hazırlıklarımız tamamlandı ve birbirinden değerli sanatçılarımızı halkımızla buluşturacağız. Silifke, Akdeniz Bölgesi'nde 2 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip, doğal güzellikleriyle Türk kültürünün otantik değerlerinin en güzel yaşandığı yerdir. Bir Yörük yurdu olan Silifke'de, 1974 yılından beri kültür değerlerimizi yaşatmak, canlı tutmak, bunu yurt içinden ve yurt dışından gelen insanlara tanıtmak için festival yapılıyor. 1974 yılında Müzik ve Folklor Festivali olarak başlayan ve 1996 yılında adı Uluslararası Kültür Haftası'na dönüşen festivalimiz, bu tarihlerden yana Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali olarak kutlanmaya devam etmektedir. Tüm Silifke halkımızı bir hafta boyunca sürecek konser ve etkinliklerimize davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Silifke Belediyesi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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