Silifke'de 60 yaş üstü vatandaşlara tekne turu düzenlendi - Son Dakika
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Silifke'de 60 yaş üstü vatandaşlara tekne turu düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde, 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak tekne turu düzenlendi. Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi tarafından organize edilen turda, katılımcılar koyları gezdi ve denize girerek eğlendi.

15.07.2024 16:41
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Mersin'in Silifke ilçesinde 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik tekne turu düzenlendi.

Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkezde rehberlik, bakım ve psikososyal destek hizmeti alanlar için yat gezisi organize edildi.

Taşucu Limanı'ndan hareket eden tekneye binen 80 kişi, koyları gezdi.

Denize giren katılımcılar, şarkılar eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silifke'de 60 yaş üstü vatandaşlara tekne turu düzenlendi - Son Dakika

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