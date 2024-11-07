Mersin'in Silifke ilçesinde 620 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, piyasaya kaçak makaron süreceği öne sürülen kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, 620 bin makaron ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de 620 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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