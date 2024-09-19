Silifke\'de Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

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(MERSİN)- Çaltıbozkır Mahallesi'ndeki asfaltlama işlemini yerinde inceleyen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Her mahallemizin aciliyet duyduğu eksiklikleri bir bir tamamlamaya ve sırasıyla asfalt yol yapımını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Amacımız kaliteli ve kalıcı hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmak" dedi.

Silifke Belediyesi, kent merkezi ve farklı mahallelerde eş zamanlı olarak sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Çaltıbozkır Mahallesi'ne bağlı Malır mevkiindeki asfaltlama faaliyetini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Büyükşehir Belediye'miz ve Silifke Belediyesi olarak el birliğiyle plan dahilindeki tüm yollarımızı sıcak ve soğuk asfaltla buluşturmaya devam edeceğiz. Yaz kış demeden asfaltlama çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

Başkan Turgut, faaliyetleri inceledi ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlardan gelen talepleri ve sıkıntıları yerinde dinleyen Turgut, kent ve kırsal ayrımı yapmadan hizmetlerin planlı ve eşit bir şekilde yapıldığını ifade etti.

Turgut, "Kent merkezi ve mahallelerimizde planlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Mahalle mahalle planlı ve titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Her mahallemizin aciliyet duyduğu eksiklikleri bir bir tamamlamaya ve sırasıyla asfalt yol yapımını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Mahallelerimizde gördüğümüz memnuniyet bizi mutlu ediyor. Asfalt ekibimiz geç saatlere kadar mesai yaparak, yollarımızın gerekli bakımını yapıyor. Kent merkezi başta olmak üzere farklı mahallelerdeki asfaltlama çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Eski ve deforme olmuş asfaltı kaldırıyor, yerine daha kaliteli ve sıcak asfaltı gerçekleştiriyoruz. Amacımız kaliteli ve kalıcı hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmak" diye konuştu.

Başkan Turgut'un Çaltıbozkır Mahallesi'ndeki incelemelerine, CHP İlçe Başkanı Gökhan Arslan, Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı ve Garaj Amiri Bekir Arslan da eşlik etti.