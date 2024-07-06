Silifke'de Asfaltlama Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, kent merkezi ve mahallelerde, asfaltlama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını, kent genelinde hizmet almadık tek bir mahalle bile bırakmayacaklarını söyledi.

Silifke Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde program dahilinde eş zamanlı çalışma yürüten yol yapım ekipleri, şehir merkezi, Taşucu ve Kum Mahallesi'nin belirli noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.

Asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamak için yol şerit çizgileride çekiliyor.

"Silifke'de asfaltsız yol, hizmet almamış tek bir mahalle bırakmayacağız"

Silifke Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kent genelinde hizmet almamış tek bir mahalle bile bırakmayacaklarını söyleyen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Yol asfaltlama çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Mahalle Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen asfaltlama ile ilgili talep ve sıkıntıları, belediyemizin imkanları dahilinde değerlendirmeye alıyoruz. Kış aylarında aşırı yağışlar sebebiyle yıpranan ve bozulan yollarda öncelikle alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, yaz aylarında asfalt bekleyen yollarımızı sıcak ve soğuk asfalt ile buluşturuyoruz. Silifke Belediyesi olarak şehir merkezimizde ve mahallelerimizde asfaltsız yol bırakmayacağız. Hizmetlerimiz mahallelerimize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Turgut ve Başkan Seçer'e teşekkür

Taşucu ve Kum Mahalleleri'nde yürütülen asfaltlama çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı ve vatandaşlar, çalışmalar için Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demirel, "Yaklaşık 30 yıldır Kum Mahallesi'nde yaşıyorum. Silifke Belediyesi'nin daha önceki çalışmalarından kısmen memnundum ama gerçekten bu dönemde Mustafa başkanımız yapılan çalışmalarla işe çok hızlı başladı. Yollarımızda çok büyük sıkıntılar vardı. Yıllardan beri tozdan ve topraktan geçilmiyordu. Ama bu dönemde süratle yolların yapımına başlandı. Alt yapı, su ve kanalizasyon çalışmalarına el atıldı. Çöplerimiz düzenli olarak alınıyor ve sahillerimiz temizleniyor. Hizmetlerinden dolayı belediye başkanımız Mustafa Turgut ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.