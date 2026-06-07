Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını markette bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün markette alışveriş yapan eşi Latife D'yi (34) bıçakla ağır yaralayıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Ulaş D'nin (34), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mersin Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Latife D'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay
Silifke ilçesinde dün Ulaş D, markette alışveriş yapan boşanma aşamasındaki eşi Latife D'ye (34) tüfekle ateş etmeye çalışmış, market personelinin müdahalesiyle silahın kontrolünü kaybeden zanlı kadını bıçakla yaralamıştı.
Ağır yaralı Latife D, ambulansla götürüldüğü Mersin Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmış, olayın ardından tüfeği markette bırakarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.
Emniyette götürülen zanlının, 9 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlenmişti.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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