Silifke'de CHP'li Meclis Üyesi Tutuklandı

Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi tutuklandı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Haziran'da başlatılan soruşturma doğrultusunda Silifke Belediye Meclisinin CHP'li üyesi A.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Geçmişte Silifke Belediyespor'un başkan yardımcılığını yürüten A.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

A.Ş. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Böylelikle soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 11'e yükseldi.

Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 10'u tutuklanmıştı.