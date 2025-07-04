Silifke\'de Ev Yangını

Mersin'in Silifke ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenisu Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.