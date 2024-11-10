Silifke'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Silifke'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Silifke\'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde lastik değiştiren 6 kişiye otomobil çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti.

10.11.2024 12:13
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MERSİN'in Silifke ilçesinde yol kenarında park halindeki aracın lastiğini değiştirmeye çalışan 6 kişiye otomobil çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Mersin- Antalya D-400 kara yolu Akdere mevkisinde meydana geldi. Lastiği patladığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği 33 ATU 534 plakalı aracı gören 06 BHP 787 plakalı kamyonettekiler durup, yardım etmeye başladı. Bu sırada Muhammet Furkan D. yönetimindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobil, lastik değiştirmeye çalışan 6 kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Orhan Biçer'in (49) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Görür, kardeşi Rüştü Görür (42) ve Erdal Koçak (46) da tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Ölen 4 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Muhammet Furkan D. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silifke'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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