Silifke\'de Göksu Irmağı\'nda Ceset Bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde, Göksu Irmağı'nda bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Göksu Irmağı'nda Feyyaz Bilgen Köprüsü civarında bir kişinin suda sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce suda sürüklenen ceset kıyıya çıkarıldı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada ölen kişinin Ümit Başak (41) olduğunu belirledi.

Ceset, yapılan incelemelerin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.