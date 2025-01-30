Silifke'de Kaçak Tütün Operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde 34 bin 60 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 130 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Adreste 34 bin 60 makaron, 130 kilogram kaçak tütün, 8 makaron doldurma makinesi ve elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.
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